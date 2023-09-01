Глава минсельхоза Японии извинился за слова о "зараженной" воде с "Фукусимы"

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура извинился за то, что назвал воду, сброс которой с АЭС "Фукусима-1" начала Япония, "зараженной".

"Я приношу извинения за то, что оскорбил чувства жителей Фукусимы и всех причастных", - сказал Номура. Он заявил, что "оговорился", добавив, что забирает свои слова назад.

Ранее в ходе общения с журналистами Номура назвал воду "зараженной", после чего премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал его извиниться.

Как пишет РИА Новости, именно это выражение использует Китай, который выступил резко против сброса воды в океан. В Японии эту воду называют "очищенная вода", так как до сброса в океан она проходит многоступенчатую систему очистки от радионуклидов ALPS.

24 августа японская компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Ранее сообщалось, что очистные установки устраняют из радиоактивной воды радионуклиды, но не все. Роспотребнадзор усилил контроль за поставляемыми из Японии рыбой и морепродуктами.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида и члены его кабинета министров пообедали рыбой и морепродуктами, выловленными рядом с АЭС "Фукусима-1" – чтобы доказать безопасность этой продукции.