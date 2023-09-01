01 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Суд оставил в колонии екатеринбургского врача, который хотел взорвать свою девушку

В Екатеринбурге суд не стал выпускать из колонии мужчину, пытавшегося взорвать самодельной бомбой свою девушку. В результате пострадал случайный человек.

Напомним, все случилось в 2018 году: злоумышленник решил убить свою сожительницу, приведя в действие взрывное устройство, которое он изготовил самостоятельно. Для этого уралец привлек своего знакомого. Утром 16 октября тот разместил устройство у подъезда одного из домов по улице Чкалова, где проживала девушка. Согласно плану, привести бомбу в действие приятель должен был в момент, когда она будет проходить мимо.

Все свои действия подрывник согласовывал с организатором, который ради создания алиби находился у себя на работе – мужчина трудился врачом в стоматологической клинике. Но все пошло не по плану: "самоделка" была обнаружена сотрудницей ЖЭУ, которая, решив, что это обычный мусор, подняла устройство, чтобы его выкинуть.

Узнав об этом, организатор приказал знакомому устроить подрыв, чтобы скрыть подготовку к убийству, что тот и сделал. Произошел взрыв, сотрудница получила термические ожоги. В дальнейшем оба сообщника были задержаны в Екатеринбурге.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

В начале 2020 года суд вынес приговор: врач получил 10,5 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Позже сроки изменили: 9 лет колонии и 1 год ограничения свободы. Также мужчину обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно он подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания – принудительными работами. Однако в надзорном ведомстве выступили против, так как за решеткой осужденный не отличался стабильным поведением, злостно нарушал режим, не загладил вред перед потерпевшими и не принес им извинений.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга, согласившись с этими доводами, в удовлетворении ходатайства отказал. Уралец останется в колонии.

Что касается его подельника, дело в отношении него было выделено в отдельное производство в связи с его невменяемостью.

Теги: суд, колония, врач, прокуратура, Екатеринбург


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