01 Сентября 2023
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Общество Приморский край
Фото: t.me/kozhemiakoofficial

В Уссурийске первоклашки добираются до школы на лодках

Хотя в ряде городов Приморья начало учебного года отложили из-за наводнений, в Уссурийске решили День знаний не отменять. В одну из городских школ приехал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он сообщил, что всего в Приморском крае сегодня в первый класс идут 23,5 тыс. детей.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале губернатора не видно, как дети добираются до школы, видно только, что школьный двор сухой.

Но вот жители города сняли уже совсем другие кадры: первоклашек с пышными букетами по мутной воде, залившей дворы по пояс взрослому человеку, везут в надувной лодке.

По данным МЧС, тайфун принес в город обильные дожди, в результате затоплено более 500 жилых домов и 1700 придомовых территорий.

Теги: уссурийск, наводнение, 1 сентября


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