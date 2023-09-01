Стипендии в России выросли за четыре года на 341 рубль

Минимальная академическая стипендия российских студентов, обучающихся по программам бакалавриата, с 2019 по 2023 г. выросла в среднем на 23% (или на 341 руб.) до 1 тыс. 825 руб. в месяц.

При этом в различных вузах размер стипендий отличается. Например, в РЭУ имени Плеханова с 2019 г. академическая стипендия студентов вуза увеличилась на 18% (306 руб.). В этом учебном году она составляет 2 тыс. 13 руб. ежемесячно, пишут "Ведомости". Государственная академическая и социальная стипендии в НИУ "Московский энергетический институт" за пять лет увеличилась на 29% и составляет сейчас 2 тыс. 200 руб. в месяц. Повышенная стипендия для студентов, зачисленных на первый курс бакалавриата на очную бюджетную и на платную форму обучения может достигать 33 тыс. руб. Ее размер зависит от суммы набранных баллов по ЕГЭ и личных достижений. Студенты-бюджетники Российского университета дружбы народов (РУДН) ежемесячно получают 2 тыс. руб. академической стипендии, если учатся без троек (этот принцип распространяется на все вузы). У отличников ее размер выше – 3 тыс. руб.

Напомним, у кого-то из студентов размер ежемесячных выплат от вуза даже снизился: недавно выяснилось, что с 1 сентября 2023 г., то есть с сегодняшнего дня, в УрФУ снижаются денежные выплаты для студентов. По словам проректора вуза по воспитательной работе Дмитрия Лоевского, на это есть три причины.

"Это увеличение количества ребят, сдавших на "хорошо" и "отлично" – то есть "пирог" пришлось делить на большее количество студентов. Это увеличенный набор – напомню, что мы в этом году набрали на 7,5% бюджетников больше, чем в прошлом году, потому что нам дали увеличенные контрольные цифры приема. Это ситуация, которую мы в ноябре не могли точно спрогнозировать. Напоминаю, что у университета обычно оставались свободные бюджетные места, которые мы не заполняли, а в этом году набор практически 100%. Во многом из-за того, что мы пообещали поселение первокурсников", - сообщил Лоевский.

Добавим, в середине мая 2023 г. ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму проект закона, который позволит выплачивать стипендию не ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ) студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, которые обучаются очно. По словам депутатов, в настоящее время размер стипендии в вузах составляет 1 тыс. 825 руб. в месяц, для студентов среднего профессионального образования – 664 руб. Государственная социальная стипендия для социально незащищенных студентов в вузах составляет 2 тыс. 739 руб., а в ссузах – 996 руб.