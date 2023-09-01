Жителей Челябинской области осудят за кражу муниципального имущества на 11 млн рублей

В Челябинской области двух жителей Златоуста будут судить за кражу муниципального имущества в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что с мая по сентябрь 2021 года злоумышленники с помощью неосведомленных об их преступной деятельности лиц демонтировали 529 тонн металлоконструкций с производственных зданий в Златоусте, которые находились в муниципальной собственности.

Похищенное они сдавали в пункт приема металла. Ущерб составил 11 млн рублей.