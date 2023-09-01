Свергнутый президент Нигера заразился малярией

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум, его жена и сын заразились малярией во время нахождения под стражей в собственном доме.

Министр иностранных дел Хассуми Массуду сообщил, что поддерживает контакт с Базумом, состояние здоровья которого удовлетворительное, пишет РИА Новости. В доме, где живут Базум и его семья, нет электричества, холодильника, чтобы хранить продукты. В Нигере сейчас жарко - больше +40 градусов.

"Очень много москитов, и у них – проблемы со сном. Они все заразились малярией из-за москитов. Его (Базума) условия жизни довольно суровые, но настроение у него хорошее, он сопротивляется и борется", - заявил Массуду.

Напомним, в ночь на 27 июля в западноафриканской стране Нигер произошел переворот. Ночью военные сместили президента страны Мохамеда Базума. Объявление о смене власти мятежники сделали в эфире национального телевидения. Мятежники объявили о прекращении экспорта золота и урана во Францию, чьей бывшей колонией является это западноафриканское государство. Они заявили, что Франция, якобы, планировала военное вторжение в Нигер. Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум призвал США и другие "демократические страны" помочь ему вернуть власть и свергнуть мятежников.