Уже скоро: синоптики назвали дату "бабьего лета" в Свердловской области

Синоптики дали прогноз по наступлению "бабьего лета" в Свердловской области в этом году.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, уже в предстоящие выходные, 2-3 сентября, циклон отодвинется к Омску. Осадки ослабеют и прекратятся, а температура воздуха днем повысится до 16-21 градусов. По ночам ожидается 7-12 градусов.

"В первой половине следующей недели, 4-6 сентября, погоду определит область повышенного атмосферного давления, наступит короткая, но дивная пора "бабьего лета". Стихнет ветер, ночи станут холоднее, а дневное солнышко будет пригревать: температура ночью +3-8 градусов, в низинах не исключаются заморозки до -2 градусов, днем +17-22 градуса", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По данным синоптиков, за последние дни циклон принес в Свердловскую область 20-50% месячной нормы осадков. Больше всего дождя выпало в Екатеринбурге – 77% от месячной нормы.

Напомним, что сегодня, 1 сентября, на Среднем Урале ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 18 метров в секунду.