На Украине могут мобилизовать мужчин, ограниченно годных к службе

На Украине в ряды ВСУ могут мобилизовать мужчин, ограниченно годных к службе, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Есть в наших нормативно-правовых документах термины – годный или ограниченно годный. Надо дать толкование, кто такой ограниченно годный, и где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – заявил Данилов.

"Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", — отметил секретарь СНБО.

Ограниченная годность к службе не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы на Украине, но этот статус обладает некоторыми особенностями.