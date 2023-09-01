01 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

1 сентября в УрФО за парты сели 180 тыс. первоклассников

Сегодня в регионах Уральского федерального округа сели за парты 180 000 первоклассников. Полпред Президента Владимир Якушев обратился к жителям округа и поздравил учащихся:

"Первый звонок – это всегда волнительный момент для детей, родителей и педагогов. Начало нового, большого этапа, который во многом определит будущее ребёнка. Всем, кто впервые переступает порог школы, желаю успехов и уверенности в себе! Пусть ваши школьные годы будут наполнены интересными открытиями и радостью! Ребятам постарше - отличной учёбы, родителям и педагогам – терпения и как можно больше поводов для гордости за детей!"

Владимир Якушев(2020)|Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев подчеркнул: регионы УрФО продолжают расширять образовательную инфраструктуру и укреплять материально-техническую базу учебных заведений. Благодаря нацпроектам, открываются новые школы и центры дополнительного образования, обновляется учебное оборудование.

Теги: первоклассник, 1 сентября


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