удар украинского БПЛА по Курчатову не повлиял на работу Курской АЭС

В Telegram-канале Курской АЭС сообщается, что удар украинского дрона по Курчатову не повлиял на работу станции.

Губернатор Курской области Роман Старовойт привел подробности об утреннем налете БПЛА на Курчатов.

По его словам, информация о втором беспилотнике не подтвердилась. "Падение второго БПЛА не подтверждено - пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один", - сообщил Старовойт в Telegram-канале.

Он добавил, что незначительно поврежден фасад одного нежилого здания.