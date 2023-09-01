"Уралкалий" в День знаний подарил подарки первоклассникам Березников и Соликамска

"Уралкалий" к новому учебному году направил около 1,5 млн рублей на подарки первоклассникам Березников и Соликамска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Наборы для творчества и рюкзаки для сменной обуви 1 сентября получили 3 280 детей.

Для детей сотрудников "Уралкалия", идущих в первый класс, в преддверии Дня знаний были организованы интерактивные шоу, переданы 800 подарочных сертификатов на канцелярские товары и сладкие подарки.

"День знаний — волнительный и радостный праздник для всех первоклассников и родителей, и очень важно, чтобы он запомнился на всю жизнь. Поддержка детей является одним из важных направлений социальной политики "Уралкалия". По доброй традиции Компания делает подарки первоклассникам Березников и Соликамска, организует для детей сотрудников праздничные мероприятия", - отметила заместитель генерального директора - директор по персоналу и коммуникациям "Уралкалия" Ирина Константинова.

С 2020 года по 2023 год "Уралкалий" направил на поддержку первоклассников Березников и Соликамска более 9 млн рублей.