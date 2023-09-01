В Казахстане проведут референдум о строительстве АЭС

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал референдум о строительстве в стране АЭС.

Выступая с посланием "Экономический курс справедливого Казахстана" к народу страны, Токаев заявил, что особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики. Президент напомнил, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства в Казахстане АЭС.

"Строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - цитирует Токаева его пресс-служба.