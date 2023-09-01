01 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров потребовал от США снять санкции с его матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал решение Минфина США ввести санкции против его матери Аймани Кадыровой.

По словам чеченского лидера, "весь мир знает", что Аймани Кадырова занимается исключительно благотворительностью. Решение Вашингтона можно расценить как "намеренное и циничное" пренебрежение всеми этическими нормами, отметил Кадыров.

Глава Чечни в своем видеообращении также заявил: "Если вы не снимите санкции в отношении моей матери, клянусь Всевышним, я это просто не оставлю".

24 августа США внесли в свой санкционный список по РФ еще 11 физических лиц, включая мать Кадырова. Под ограничения также попал Общественный фонд имени Ахмата Кадырова, где Аймани Кадырова является президентом. Помимо этого, санкции были введены против еще 10 физлиц, среди них - три чиновника из Чечни.

В начале августа президент России Владимир Путин вручил орден Почета матери Кадырова за "активную общественную деятельность".

Теги: рамзан кадыров, санкции, сша, аймани кадырова


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