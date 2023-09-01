01 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Дело о нападении на девушку из-за цвета волос на Урале направлено в суд

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о нападении на девушку из-за цвета ее волос.
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Напомним, все случилось в начале августа в Каменске-Уральском. В полицию обратилась девушка 2004 года рождения, которая рассказала, что в районе дома №10 по улице Строителей двое неизвестных нанесли ей побои, столкнули в фонтан и угрожали расправой. При этом нападавшие заявили, что якобы вернулись из зоны специальной военной операции.

Очень скоро силовики задержали местных жителей 1991 и 1993 годов рождения, судимых за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков. Оказалось, что они не имеют отношения к военной службе и не принимали участия в СВО. Сами задержанные пояснили, что были пьяны и им не понравился внешний вид девушки с разноцветными волосами.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, оба обвиняются по статьям УК РФ "Угроза убийством" и "Групповое хулиганство с применением насилия".

"Один из обвиняемых насильно отвел девушку к фонтану, окунул ее голову в воду, кратковременно лишив потерпевшую возможности дышать. Одновременно с этим второй обвиняемый высказал в ее адрес угрозу применения насилия, бросил ей в лицо упаковку муки весом 1 кг и нанес удар в голову потерпевшей", - говорится в материалах дела.

Сейчас расследование завершено. Приговор хулиганам вынесет Красногорский районный суд Каменска-Уральского.

Теги: дело, девушка, волосы, нападение, хулиганство


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