NASA опубликовало фото места крушения "Луны-25" – там образовался новый кратер

Лунный орбитальный аппарат NASA (LROC) сделал снимки нового кратера на поверхности спутника Земли. В американском космическом агентстве полагают, что он мог образоваться после падения российской автоматической станции "Луна-25". Российская миссия потерпела крушение 19 августа. 21 августа Роскосмос опубликовал данные о расчетной точке падения. Снимки LROC сделал 22 августа.

Последний снимок "до" этого участка поверхности Луны был сделан в июне 2022 года. На нем кратера нет. На свежем снимке есть небольшой кратер. Операторы LROC сочли, что он, скорее всего, образовался именно в результате крушения российской миссии, а не от очередного астероида.

Новый кратер имеет диаметр около 10 метров. Он находится на крутом (уклон более 20 градусов) внутреннем крае кратера Понтекулан G, примерно в 400 километрах от планировавшейся точки приземления "Луны-25".