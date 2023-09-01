01 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Проверка не нашла тараканов и просроченной еды в лагере для детей участников СВО из Югры

Власти Югры не подтвердили факты нарушений в анапском лагере "Премьера", в котором отдыхали дети участников специальной военной операции из Кондинского района. Ранее в СМИ появилась информация о том, что дети живут в комнатах с насекомыми и вынуждены питаться просрочкой.

В ответ на запрос Накануне.RU департамент внутренней политики Югры сообщил, что в детский лагерь "Премьера" был направлен представитель районного центра социального обслуживания населения для того, чтобы на месте урегулировать вопросы.

Внеплановую проверку лагеря 21 августа провел Роспотребнадзор. Факты, указанные в обращениях родителей, не подтвердились. Кроме того, проверку условий отдыха и оздоровления детей 23 августа провел Следственный комитет Краснодарского края. Результаты проверки в депсоцразвития Югры пока не поступали.

31 августа группа детей из Югры в количестве 110 человек, из них 16 - дети из Кондинского района, выехали из лагеря. Вернуться в автономный округ они должны завтра.

Теги: лагерь, Анапа, дети участников СВО, Премьера


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Ранее 21.08.2023 14:50 Мск Дети участников СВО из Югры пожаловались на детский "концлагерь" в Анапе: еда с плесенью и волосами, в комнатах - тараканы

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