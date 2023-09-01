Студенты из Северодвинска впервые испытали подводных роботов в арктических морях

01 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество СЗФО В России
Фото: Накануне.RU

Студенты из Северодвинска впервые испытали подводных роботов в арктических морях

Студенты из Северодвинска впервые испытали подводных роботов в арктических морях. Во время рейса Арктического плавучего университета Даниил Шушков и Александр Шкрябин убедились, что их "Лемминг" и "Полярник" могут работать даже в очень холодной и соленой воде.

Это первые испытания подводного робота с берега, молодые инженеры запускают его в бухте на полярном острове Вайгач, пишет ТАСС. Шкрябин и Шушков говорят, что их разработки могут использоваться для осмотра подводной части корпуса судов, исследования дна и сбора образцов.

Отметим, ранее выяснилось, что российские семьи в 2021–22 учебном году потратили на основное и дополнительное обучение дошкольников, школьников и студентов 2,127 трлн руб., заявили ученые Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Эта сумма эквивалентна почти половине государственных трат на образование — госрасходы на образование в 2021 г. составили 4,69 трлн руб., свидетельствуют данные об исполнении консолидированного бюджета. Таким образом, дофинансирование сферы образования населением превышает 45% объема средств, выделенных государством. По сравнению с 2020-21 учебным годом расходы на образование выросли у половины семей, в том числе более чем у 20% — существенно.

Теги: Даниил Шушков, Александр Шкрябин, Северодвинск, разработка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети