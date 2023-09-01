Студенты из Северодвинска впервые испытали подводных роботов в арктических морях

Студенты из Северодвинска впервые испытали подводных роботов в арктических морях. Во время рейса Арктического плавучего университета Даниил Шушков и Александр Шкрябин убедились, что их "Лемминг" и "Полярник" могут работать даже в очень холодной и соленой воде.

Это первые испытания подводного робота с берега, молодые инженеры запускают его в бухте на полярном острове Вайгач, пишет ТАСС. Шкрябин и Шушков говорят, что их разработки могут использоваться для осмотра подводной части корпуса судов, исследования дна и сбора образцов.

Отметим, ранее выяснилось, что российские семьи в 2021–22 учебном году потратили на основное и дополнительное обучение дошкольников, школьников и студентов 2,127 трлн руб., заявили ученые Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Эта сумма эквивалентна почти половине государственных трат на образование — госрасходы на образование в 2021 г. составили 4,69 трлн руб., свидетельствуют данные об исполнении консолидированного бюджета. Таким образом, дофинансирование сферы образования населением превышает 45% объема средств, выделенных государством. По сравнению с 2020-21 учебным годом расходы на образование выросли у половины семей, в том числе более чем у 20% — существенно.