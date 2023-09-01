01 Сентября 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Материалы по гибели 16-летней девушки на Урале передали в 3 отдел по расследованию особо важных дел

Работу по делу об гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском проводит 3 отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном СКР.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Допрашиваются свидетели, проводится комплекс экспертиз, в том числе по изъятым вещественным доказательствам. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России.

Напомним, в начале августа 16-летняя Дана возвращалась домой из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома. Позже ее тело нашли в лесу.

Сообщалось, что школьницу якобы мог погубить неизвестный наркотик. В дальнейшем было опубликовано видео, на котором незадолго до исчезновения ее преследует некий велосипедист. Силовики установили этого мужчину, сейчас он задержан и проверяется на причастность к преступлению.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Недавно стало известно, что материалы передадут в областной СКР после жалоб ее отца.

Теги: девушка, убийство, расследование, дело, СКР


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