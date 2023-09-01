Politico: ВСУ могут получить первые 10 танков Abrams в середине сентября

ВСУ могут получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября, сообщает газета Politico.

По данным источников издания в Пентагоне, сейчас танки находятся в Германии, после ремонта они будут направлены на Украину.

Пресс-секретарь Командования Армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл заявил, что завершено обучение 200 украинских солдат управлению M1 Abrams на американских тренировочных базах в Германии. Об этом передает ТАСС.

Ранее в США сообщали о смене планов на поставку танков. Так, вместо обещанных Abrams M1A2, Украина получит 30 Abrams M1A1. Решение объяснено тем, что технику более старой модификации доставят уже к осени без серьезных потерь в боевых возможностях, в то время как поставка M1A2 ожидалась только через год.