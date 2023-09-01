Дело Олега Митволя направлено в суд

Дело бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя поступило в Железнодорожный районный суд Красноярска. Экс-чиновнику вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело Митволя вела ФСБ, расследование было завершено еще в мае этого года.

Мошенничество связано с хищениями при проектировании и строительстве метро в Красноярске.

Митволя задержали в 2022 году в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследовалось дело. Сумма ущерба составила, по версии следствия, около 900 млн руб., а к хищениям была причастна компания Митволя, готовившая проектно-сметную документацию по метро. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причинённый ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.