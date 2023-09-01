На школьниц, избивших толпой сверстницу, завели уголовное дело

В Октябрьском городском округе возбуждено уголовное дело на школьниц, толпой избивших сверстницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Побои".

Вечером, 25 августа в селе Ишимово девушки избили 14-летнюю школьницу. Издевательства снимали на видео, которое потом показали знакомым. Свой поступок зачинщица драки объясняла, что ей просто "стало скучно".

Следователи осмотрели место происшествия. Ведется сбор доказательной базы. Ситуация находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина. Ему будет доложено обо всех обстоятельствах произошедшего.