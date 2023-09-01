ВЭБ прогнозирует серьезное замедление российской экономики в 2024 году

В следующем году российскую экономику ждет двукратный спад по сравнению с этим годом, считают в Институте исследований и экспертизы ВЭБ. Если в этом году ВВП страны вырастет на 2,7% (это выше всех официальных прогнозов), то в следующем – только на 1,1%, полагают эксперты.

Экономисты считают, что в этом году рост обеспечат обрабатывающие отрасли и потребительский спрос. Однако уже во втором полугодии экономика начинает замедлятся на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (роста ключевой ставки до 12%).

В ближайшие два года замедлению экономики будут способствовать санкции, сокращение бюджета и низкие темпы роста мировой экономики, передает РБК.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство рассчитывает на рост ВВП в этом году минимум в 2,5%. В ЦБ считают, что 2,5% - потолок для этого года.