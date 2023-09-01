Более 95% "сменивших пол" в России не проходили никакого хирургического вмешательства

В прошлом году в России почти 3 тыс. человек по документам "сменили пол", но гормональную терапию или хирургическую коррекцию прошли не больше ста из них. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

"Для чего смена паспортного пола потребовалась остальным? Никто из экспертов не смог этого объяснить", - сказал депутат "Парламентской газете", намекая на фиктивность этой процедуры.

Он отметил, что никто в России, включая Минздрав, не знает показателей истинной заболеваемости гендерной дисфорией. Никакой информации об операциях по "смене пола" нет. Статистики никто не ведет. Есть только данные в системе ЗАГС, но это на бумаге - по паспорту. Откуда сведения о ста хирургических вмешательствах по "смене пола", Башанкаев не уточнил.

Он также подчеркнул, что закон о запрете "смены пола" был нужен, так как большинство россиян не хотят видеть в нашей стране ту вакханалию, которая происходит в западных странах. А новая Международная классификация болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) только потворствует трансгендерности, педофилии, гомосексуализму и вообще всем извращениям.

"То, что раньше считалось патологией, потом — "почти патологией", сейчас стало уже "почти нормой". Получается, например, что педофила будут лечить, только если он сам этого захочет? Как такое возможно? Поэтому Госдума приняла постановление, в котором рекомендует Правительству не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ, педофилии и трансгендерности", - сказал он.

Депутат Госдумы Николай Николаев считает, что "поменять пол" вообще невозможно, так как он определяется набором хромосом. Менять можно только внешность, калеча человека.