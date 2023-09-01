В Индии заработал на полную мощность крупнейший атомный реактор АЭС "Какрапар"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о том, что третий энергоблок крупнейшего разработанного в стране реактора, индийской атомной станции "Какрапар", вышел на полную мощность.

"Первый индийский реактор мощностью 700 МВт АЭС "Какрапар" в Гуджарате вышел на полную мощность. Поздравляю наших ученых и инженеров", - приводит ТАСС запись Моди в X.

Энергоблок был введен в эксплуатацию 30 июня, но первые два месяца проработал на 90% проектной мощности. Он стал первым индийским тяжеловодным реактором такого типа и мощности, введенным в эксплуатацию.

Напомним, ранее стало известно о другом индийском достижении - луноход "Прагьян" передал на Землю первые научные данные о Южном полюсе Луны. Как заявил сотрудник ISRO Би Дарукеша, полученные данные оказались неожиданными для специалистов.

"Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию", — сказал сотрудника ISRO. "Это на удивление выше, чем мы ожидали", — добавил он.