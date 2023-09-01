01 Сентября 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Губернатор сообщил о неопознанном объекте в небе над Псковом близ аэропорта

В псковском районе Кресты наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе неопознанный объект. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале.

"На видео меры по его нейтрализации", - написал он.

На земле никаких последствий нет, отметил губернатор, пообещав дать подробности позже.

В микрорайоне Кресты находится Международный аэропорт имени княгини Ольги.

31 августа вечером Mash сообщал, что в небе над Псковом заметили летевший со стороны Латвии и Эстонии неопознанный объект. По данным телеграм-канала, он летел на высоте 1000 метров со скоростью 120 км в час. Военные объявили сигнал "Режим" и подняли в воздух истребители, чтобы его сбить. Однако объект пропал.

30 августа над Псковом и областью было ограничено воздушное пространство для самолетов. Ограничение было введено после атаки беспилотников на военный аэродром. Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 были повреждены. Помимо этого, ночью 30 августа атака БПЛА была по другим регионам: Брянской области, Подмосковью, Рязанской, Калужской, Орловской областям и в Черном море близ Севастополя.

Теги: псков, неопознанный объект, район кресты


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