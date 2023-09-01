В Челябинске компанию оштрафовали за сьемку квадрокоптером

В Челябинске компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей за сьемку квадрокоптером без соответствующего разрешения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Компания "ВСК" выполняла воздушные съемки на территории области в отсутствие сертификата эксплуатанта. При этом она не подавала заявок на использование воздушного пространства и разрешение ей не выдавалось.

Директору "ВСК" внесено представление с требованием устранить нарушения. Компания привлечена к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.