01 Сентября 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале пьяный водитель снес остановку, на которой ждала автобус пенсионерка

В уральском городе Березовский пьяный водитель снес остановочный комплекс и совершил смертельное ДТП. Сейчас Госавтоинспекция разбирается в причинах аварии.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось днем 31 августа на 9-м километре трассы "Березовский – Сарапулка – Белоярское водохранилище". По предварительным данным, водитель Nissan NV 200 не справился с управлением и сбил пенсионерку, стоявшую на автобусной остановке. Снеся сам остановочный комплекс, машина съехала с проезжей части в кювет.

В результате ДТП 68-летняя женщина-пешеход, жительница Березовского, от полученных травм скончалась на месте. В Госавтоинспекции установили, что водителем оказался житель Екатеринбурга, который имеет водительский стаж в 21 год. За это время к административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался три раза.

автомобиль ДПС(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Мужчину проверили на состояние опьянения, он был нетрезв. Сам водитель пояснил автоинспекторам, что отмечал свой день рождения, после чего в таком состоянии поехал в город.

Сейчас по факту ДТП ведется следствие.

ДТП в Березовском(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Теги: остановка, ДТП, автомобиль, ГИБДД


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