Над Брянской, Курской и Московской областями сбиты беспилотники

Над тремя регионами России сбиты украинские БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что беспилотник сбит рядом с Люберцами. Он поблагодарил военных, что не дали испортить День знаний. Глава Курской области Роман Старовойт написал в своем telegram-канале, что утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника, повреждены административное здание и жилой дом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем блоге в telegram, что над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.