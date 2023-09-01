На уроках истории в России расскажут о СВО, а на ОБЖ будут изучать военную подготовку

В новом учебном году в России школьников и студентов ожидает ряд нововведений.

Всего в школы 1 сентября отправятся около 2 млн первоклассников, что на 160 тысяч больше, чем в прошлом году. За парты в новых регионах сядут 320 тыс. учеников и 29,5 тыс. первоклассников.

Старшеклассников теперь ожидает начальная военная подготовка на уроках основ безопасности жизнедеятельности. Программа в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной, а также будет не только обязательная часть, но и дополнительные курсы, которые школы при желании могут включить в учебный план либо в план внеурочной деятельности.

Также в дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

Курс НВП, который будет проходить на уроках ОБЖ, познакомит школьников с автоматом Калашникова, основами и правилами стрельбы, ручными гранатами.

Начальная военная подготовка не обошла стороной и высшие учебные заведения - такой курс появится в университетах на программах бакалавриата и специалитета, а также дополнительных профессиональных программах. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе, сообщает РИА Новости.