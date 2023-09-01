СМИ: личность неопознанного захватчика школы в Беслане установили через 19 лет

Полицейские России установили личность неопознанного террориста, который участвовал в теракте в Беслане в 2004 году.

Им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. В мае текущего года в Следственный комитет РФ поступила информация об обнаружении совпадения с отпечатками пальцев одного из неизвестных террористов. Как выяснилось, в 2002 году Парчиев привлекался к административной ответственности в Москве. Были истребованы его отпечатки пальцев и проведена дактилоскопическая судебная экспертиза.

Большой палец правой руки боевика совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве. Парчиев был ликвидирован в первый день захвата школы - 1 сентября.

В ходе расследования СК смог установить и допросить близких и родственников фигуранта, однако они не смогли опознать тело, которое сильно обгорело. Для опознания взяли у сестры Парчиева генетический материал. Экспертиза показала, что с вероятностью 99% тело боевика и материал женщины соотносятся как брата и сестры, сообщают "Известия".

Ранее ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию пострадавшим при теракте в Беслане.