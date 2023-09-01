В Госдуме хотят усилить контроль связи из-за роста телефонного мошенничества

В России ужесточат контроль за незарегистрированными SIM-картами.

Сотовых операторов обяжут не пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных и госсистемах, например, в системе "Антифрод" от Роскомнадзора. Соответствующие поправки в закон "О связи" готовят в Госдуме.

Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, опасный звонок или сообщение не поступит на телефон потенциальной жертвы.

Это связано с участившимися случаями мошенничества, которые регистрируют, в том числе в Центробанке РФ. Минцифры и сами операторы считают, что существующего контроля достаточно, сообщают "Известия".

По оценкам экспертов, в России насчитывается от 2 млн до 7 млн "серых" SIM-карт. Их использование позволяет преступникам оставаться практически безнаказанными: вычислить совершившего мошеннический звонок человека не представляется возможным.

Ранее Роскомнадзор предотвратил около 400 млн мошеннических звонков с декабря 2022 года с помощью новой системы "Антифрод".