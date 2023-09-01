01 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэнерго России намерено исключить нехватку дизеля за две недели

Министерство энергетики России пообещало урегулировать ситуацию с нехваткой топлива и ростом его стоимости за две недели.

Таковы результаты оперативного совещания в Минсельхозе. Его участники обсудили риски срыва уборочной и посевной кампаний из-за проблем с дизелем. Самая сложная ситуация наблюдается в настоящее время в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях.

Сообщалось о срыве уборочной и посевной кампаний, который может в перспективе привести к негативной ситуации на рынке продовольствия. В качестве одной из мер Минэнерго предлагает переориентировать поставки с экспорта внутрь страны.

Как заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, многие вынуждены приобретать вместо чистого дизтоплива суррогат, что может негативно повлиять на работоспособность сельхозтехники. Всё это накладывает отпечаток и на возможности аграриев продавать уже собранный урожай, который необходимо перевозить к точкам сбыта, но средств на это нет. ГСМ в составе себестоимости продукции составляет уже 30%, сообщают "Известия".

Напомним, оптовые цены на бензин в России неделю подряд бьют рекорды.

Теги: Минэнерго, дизель, топливо


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