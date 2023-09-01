Россиян начинают штрафовать за покрышки не по сезону

ГИБДД России получила дополнительные возможности по контролю за технически неисправными транспортными средствами.

1 сентября вступает в силу постановление кабмина РФ, позволяющее инспекторам дорожного движения выписывать штрафы водителям за неработающую систему ABS, нештатные ксеноновые лампы в фарах, недействующие стоп-сигналы или габаритные огни.

Кроме того, с декабря по февраль россиян будут наказывать за использование летних покрышек, а с июня по август — за зимние, сообщает "Коммерсант".