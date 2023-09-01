Школы смогут ввести допкурсы по русскому языку для плохо знающих его учеников

Образовательные организации в России смогут включить в программы начального, основного и среднего общего образования дополнительные курсы по русскому языку.

Они будут предназначены для тех, кто плохо им владеет или вообще не знает язык, следует из приказа Минпросвещения РФ. "С целью удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся, слабо владеющих или не владеющих русским языком, организации вправе включить в учебный план общеобразовательной программы курсы, (модули), a также реализовывать дополнительные общеобразовательные программы по изучению русского языка в объеме, необходимом для освоения основных общеобразовательных программ", - сказано в документе.

С этой целью будет проводиться диагностика учеников на уровень русского языка для определения потребности в организации курсов и реализации дополнительных общеобразовательных программ, сообщает ТАСС.