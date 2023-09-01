Кравцов: Дистанционное обучение в школах может вводиться как вынужденная мера

Дистанционное обучение в школах России может вводиться как вынужденная мера.

Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, как только ситуация позволяет изменить образовательный формат, необходимо переходить на очное обучение. Он отметил, что дистанционные технологии - это вынужденная мера. "То же самое в части тех школ, которые находятся на Крайнем Севере, где низкая температура или грипп". Для нас, конечно, на первом месте безопасность школьников. Поэтому как вынужденная мера дистанционное образование может вводиться, но как только ситуация позволяет перейти на очный формат, мы это сразу делаем", - заявил глава ведомства.

Ранее Кравцов заявил, что дистанционного образования в стране нет и никогда не будет, так как при таком формате обучения нет системы воспитания, общения с учителем и сверстниками.