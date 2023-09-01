Минобороны РФ: пресечена еще одной попытки атаковать БПЛА объекты в России

Киев предпринял еще одну попытку атаковать объекты в России беспилотником самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, летательный аппарат уничтожен средствами ПВО над Брянской областью. Это произошло около 20:00 мск.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Украина предприняла три попытки атаковать российские объекты с применением дронов. Они были уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской и Московской областей.

С начала СВО беспилотники атаковали российскую территорию по меньшей мере 511 раз – это те случаи, когда об атаках сообщали власти регионов. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года, были атакованы сразу семь регионов.