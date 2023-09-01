01 Сентября 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: Накануне.RU

Собянин: Ведется строительство объектов ПВО для защиты Москвы

Москва по заказу Министерства обороны РФ строит новые объекты противовоздушной обороны.

Как заявил мэра Сергей Собянин, они возводятся на протяжении последних нескольких недель с целью защиты от беспилотных летательных аппаратов. Глава города указал на очень быстрое строительство таких объектов.

Среди почти завершенных объектов — аэропорт для перехватчиков БПЛА в Орле. Там еще не успели закончить обустройство аэропорта, как у один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщает "Интерфакс".

С начала СВО беспилотники атаковали российскую территорию по меньшей мере 511 раз – это те случаи, когда об атаках сообщали власти регионов. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года, были атакованы сразу семь регионов.

Теги: Собянин, Москва, ПВО, беспилотники


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