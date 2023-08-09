10 Августа 2023
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Фото: 54.mchs.gov.ru

В Ставрополье на территории воинской части загорелся вещевой склад

В Георгиевске Ставропольского края произошел пожар на территории воинской части. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Зайцев в телеграм-канале.

На месте ЧП наблюдалось сильное задымление. Площадь пожара составила 300 кв. м.

Позже Зайцев уточнил, что возгорание на территории воинской части ликвидировано. По уточненным данным, пожар возник в хозяйственной постройке. Никаких работ там не проводилось, электричество было отключено. Возможная причина самовозгорания – высокая температура воздуха. Пострадавших нет.

Напомним, сегодня в Сергиевом Посаде произошло ЧП на территории Загорского оптико-механического завода. По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у Загорского оптико-механического завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ. Пострадали 56 человек, одна женщина скончалась.

Теги: пожар, воинская часть, георгиевск


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