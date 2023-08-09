Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию

Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали национальную гвардию и нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что французские силы "в одностороннем порядке освободили задержанных террористов" . Созданный после переворота Национальный совет по защите отечества распорядился повысить уровень угрозы.

Накануне вооруженные силы Нигера перебросили дополнительные силы в столицу - город Ниамей, готовясь к возможной иностранной интервенции.

Напомним, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит полтора десятка государств, пригрозили нигерийским военным интервенцией, если те не вернут власть свергнутому президенту и его администрации. В воскресенье срок ультиматума истек.