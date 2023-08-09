Пиар пошел не по плану: станцию «Горный институт» в Петербурге откроют уже после губернаторских выборов

Станция метро «Горный институт» откроется в Санкт-Петербурге в лучшем случае в декабре 2024 года. Во-первых, намного позже положенного срока. Во-вторых, уже после выборов губернатора.

Принадлежащее Смольному издание «Петербургский дневник» сообщило, что станция «Горный институт» на Васильевском острове откроется для пассажиров в декабре 2024 года. Это журналистам сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры правительства Санкт-Петербурга. Сейчас же строители завершили обустройство котлована глубиной 28 метров, над которым возведут вестибюль станции метро «Горный институт».

Жители Васильевского острова прекрасно знают этот долгострой – забор на пересечении 22 и 23 линий и Большого проспекта ВО стоит уже несколько лет. Он существенно сужает проезжую часть, создает аварийные ситуации и является главным «пробочным» местом в районе. Потерпеть осталось, судя по всему, «всего» полтора года.

Это в лучшем случае – потому, что как заявил заместитель председателя КРТИ Максим Кузнецов, все вопросы, связанные со строительством метро находятся на личном контроле губернатора Петербурга Александра Беглова. То есть градоначальника, за время правления которого не было построено ни одной станции.

Нужно напомнить, что предыдущие три станции метро в Петербурге открывались с большим скандалом. Компания «Метрострой» возводила «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» при губернаторе Полтавченко, однако ленточку перерезать приехал врио губернатора Александр Беглов и прямо накануне собственных выборов в 2019 году. Только торжественного открытия не случилось – его пришлось отложить еще на несколько недель. По словам метростроевцев это было связано с тем, что не готово было к открытию депо «Южное», которое строила сторонняя компания – девелопер.

Однако градоначальник Беглов обвинил во всем сам «Метрострой» и компании перестали давать подряды на работы. Тогда же Смольный создал свой «Метрострой Северной столицы» и вложил в ее уставной капитал сумму, сопоставимую с той, которая была обещана старому «Метрострою» за работу на других направлениях. В итоге, «Метрострой» в 2021 году был объявлен банкротом и ни одно1 станции метро в городе с тех пор так и не появилось. При этом губернатор во всех бедах в публичном пространстве всегда винит предшественников «МССС» - то оборудование ему должны, то другое имущество.

Ситуация повторяется – в 2024 году у Беглова снова выборы, снова обещаны 3 станции метро вот только одна из них никак не будет построена к единому дню голосования – «Горный институт» будет сдан только в декабре. Есть много вопросов и к оставшимся двум – «Путиловской» и «Юго-Западной». Дело в том, что до сих пор нет проекта по строительству перехода между коричневой и красной ветками метро – между «Путиловской» и «Кировским заводом» и это тоже может повлиять на сроки сдачи.

К слову, в соответствии с договором, вестибюль станции «Горный институт» тоже должен был быть построен не в декабре, а в январе 2024 года – именно такое техзадание было дано подрядчику при розыгрыше тендера и эта информация указана в карточке на сайте госзакупок. Только в этот раз свалить всю вину на старый «Метрострой» у Беглова не удастся, здесь и заказчик - «МССС» и все конкурсы проводил он же.