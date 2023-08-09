09 Августа 2023
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Фото: vk.com/bolshakov_an

Суд арестовал мэра Димитровграда на два месяца

Суд в Ульяновске принял решение об аресте главы города Димитровграда Андрея Большакова.

Мера пресечения избрана на срок два месяца, по 7 октября включительно, сообщает ТАСС.

Большакова задержали 8 августа. При задержании он начал оказывать сопротивление правоохранительным органам – заблокировал двери в автомобиле. Силовики сделали предупредительный выстрел в воздух, а после разбили стекло и заковали мэра в наручники. Предварительно известно, что в салоне машины Андрея Большакова якобы была обнаружена взятка в размере более 1 млн рублей.

Теги: димитровград, большаков, арест


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