09 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

Скончалась одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Умерла одна из пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила администрация городского круга в Telegram-канале.

Женщина в результате полученных травм скончалась в районной больнице. Известно, что она работала в цехе №54 Загорского оптико-механического завода.

Число обратившихся за медицинской помощью после ЧП выросло до 56.

По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у Загорского оптико-механического завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.

Теги: взрыв, сергиев посад, завод


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