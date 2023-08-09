Скончалась одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Умерла одна из пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила администрация городского круга в Telegram-канале.

Женщина в результате полученных травм скончалась в районной больнице. Известно, что она работала в цехе №54 Загорского оптико-механического завода.

Число обратившихся за медицинской помощью после ЧП выросло до 56.

По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у Загорского оптико-механического завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.