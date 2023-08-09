Половина россиян не понимает, зачем нужен цифровой рубль

Только 15% россиян знают о планах по внедрению в стране так называемого цифрового рубля. Еще 55% что-то слышали об этом, но подробностей не знают. Треть населения узнала о новой форме денег в ходе опроса, таковы данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интересно, что о появлении цифрового рубля лучше информировано старшее поколение: среди россиян в возрасте 60+ о проекте ЦБ знают 76%.

Каждый второй россиянин (51%) затрудняется с ответом на вопрос, зачем нужен цифровой рубль.

Примечательно, что не только у рядовых граждан цифровой рубль вызывает недоумение. Так, ранее стало известно о письме банкиров в ЦБ, в котором они просят провести разъяснения о механизмах использования, тарифной политике, говорят о своих опасениях и смысловой неопределенности – зачем вообще нужна такая форма денег.