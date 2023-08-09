В Челябинской области грузовик после ДТП слетел в кювет и опрокинулся, водитель погиб

На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП один человек погиб.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня днем на 1655 км автодороги Москва – Челябинск. Во время движения у автомобиля Рено Премиум с полуприцепом разорвалось переднее левое колесо, автомобиль выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение со встречным автомобилем Вольво с полуприцепом.

После удара Рено слетел в левый кювет и опрокинулся. Водитель автомобиля скончался в больнице.