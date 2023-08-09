Минсельхоз сообщил, когда, по его мнению, подешевеет мясо

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, когда цены на мясо снизятся. Он ожидает, что это произойдет в конце августа – начале сентября.

"С учетом роста производства, думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Думаю, что это произойдет уже в конце августа – начале сентября. И цены будут стабилизированы", - приводит слова министра "Интерфакс".

Он добавил, что рост стоимости мяса связан с сезонностью, перепады цен наблюдаются каждый год.

Ранее о перспективах снижения цен заявили и в Минпромторге. По крайней мере, как считают в министерстве, расти стоимость продуктов не должна.

"Мы считаем, что с учетом опять-таки сезонных факторов, окончания сезона отпусков, дачного периода, шашлычного, как его называют - то, что касается мясной группы, - цены, мы полагаем, к осени будут на некоторые виды товаров еще иметь тренд к понижению", - сказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Между тем, взгляды министерства и граждан на то, что происходит с ценниками в магазинах, отличаются.

Так, согласно данным опроса "Фонда "Общественное мнение", на 30 июля 24% граждан заметили рост в последний месяц цен на хлеб и хлебобулочные изделия (привет Минсельхозу и рекордным урожаям пшеницы). Рост стоимости мяса и птицы заметили 38% россиян, молока и молочной продукции – 27%, сахара – 33%. Даже рост цен на овощи отмечают 22% респондентов, хотя урожай этого года уже начал поступать на прилавки.

А вот куриное мясо, несмотря на рост производства, вообще бьет рекорды по стоимости. Участники рынка говорят, что одного увеличения объемов производства мало – издержки растут из-за курса рубля, необходимости закупки иностранных кормов, оборудования, ветпрепаратов по выросшим ценам.