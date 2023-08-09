09 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

После взрыва в Сергиевом Посаде предложено перенести в "тюменскую матрешку" оборонные заводы

Исполнительный директор Комитета гражданской безопасности Алексей Савоськин предложил эвакуировать военные заводы в Тюменскую область и ХМАО. Такое мнение он высказал на фоне взрыва в Сергиевом Посаде.
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Савоськин напомнил, что передаваемые ВСУ западные ракеты могут поражать цели, которые от места запуска отделяют до 500 км, а это значит, что под ударом окажутся все военные объекты в центре России, пишет "Муксун". Если сегодня начинать планово передислоцировать предприятия, создавать в Сибири филиалы центральных заводов, то увеличатся мощности, будут созданы рабочие места, больше налогов. Оружию НАТО будет сложно дотянуться.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва в Сергиевом Посаде по по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). По предварительным данным, взрыв и последующий пожар могли произойти в момент, когда на складе, который у Загорского оптико-механического завода арендовала компания "Пиро-Росс", происходила разгрузка сырья для производства взрывчатых веществ.

При этом компания "Пиро-Росс" была признана банкротом в марте. Процедура по банкротству компании началась в прошлом году — в январе 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы РФ. Помимо этого, по данным базы "Спарк" на 9 августа, имеются решения ведомства о приостановке операций по счетам фирмы. Сам ЗОМЗ, площадку которого арендовал "Пиро-Росс", входит в "Ростех" и производит оптические прицелы, тепловизоры, головки самонаведения ракет, а также гражданскую и медицинскую оптическую продукцию — офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы.

Комитет гражданской безопасности общественного движения "Мы любим Россию" - специальное подразделение по борьбе с коррупцией.

Теги: Алексей Савоськин, Сибирь, ХМАО, Тюменская область, завод


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