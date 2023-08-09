Хинштейна возмутил приговор уральцу, обругавшему мальчика в шапке с буквой Z

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн возмутился приговором жителю Екатеринбурга, обругавшему мальчика в шапке с буквой Z. Политик намерен обратиться в Генпрокуратуру.

В апреле этого года уралец нецензурно оскорбил ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z – одного из символов специальной военной операции. Выяснилось, что отец школьника – росгвардеец и участник СВО. В итоге агрессора задержали с ОМОНом и завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Позже он стал фигурантом уже уголовного дела по статье "Хулиганство".

Сегодня стало известно, что Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным, но "в связи с деятельным раскаянием" прекратил дело. Хулиган отделался штрафом в 7 тысяч рублей.

Как написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, комментируя это решение, "что-то неладное творится в судебной системе Свердловской области".

"Это просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика. Направляю обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное (мягко говоря) решение", - заявил депутат.

Напомним, ранее Хинштейн назвал "поразительно мягким" приговор фигурантам дела об отравлении суррогатом на Среднем Урале. Позже стало известно, что прокуратура подаст апелляцию на решение суда.