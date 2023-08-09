Под завалами на предприятии в Сергиевом Посаде находятся пять человек

Под завалами на предприятии в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, находятся пять человек, сообщил источник "Известий".

По его данным, среди них может быть водитель генерального директора "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева. Место, где обычно он ждал начальника, находится рядом с эпицентром взрыва.

Ранее сообщалось, что самого Чанкаева доставили на допрос в СК.

Напомним, на складе компании сегодня прогремел взрыв. Ангар находился на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. В результате взрыва пострадали 52 человека.