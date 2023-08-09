Покусанная акулой в Нью-Йорке женщина оказалась украинской пенсионеркой

Женщина, пострадавшая от нападения акулы в Нью-Йорке, оказалась украинкой. 65-летняя Татьяна Колтунюк находится в критическом состоянии.

Сообщается, что акула схватила пенсионерку за ногу. Спасатели вовремя увидели это и помогли женщине, но хищник успел откусить Колтунюк часть конечности. Эксперты определили по следам зубов, что речь может идти о нападении акулы-молота или большой белой акулы.

ЧП произошло на пляже Рокавей в Квинсе.

Только этим летом сообщалось о минимум пяти нападениях акул у Лонг-Айленда, что заставило власти усилить наблюдение за этими морскими хищниками.

По данным Флоридского музея естественной истории, риск нападения акулы относительно низок: в прошлом году во всем мире было подтверждено всего 57 неспровоцированных нападений. Из них 41 случай произошел в Соединенных Штатах, причем восемь инцидентов без летального исхода произошли в Нью-Йорке.