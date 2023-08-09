HR: Apple может купить студию Disney

09 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика За рубежом
Фото:Disney

HR: Apple может купить студию Disney

Шутки по поводу возможной покупки компанией Apple голливудской студии Disney могут оказаться вполне серьезными, пишет издание Hollywood Reporter.

Пока председатель совета директоров The Walt Disney Company Боб Айгер в различных интервью иронизирует по поводу возможной сделки. Между тем, HR указывает, что если кто и мог бы купить Disney, то только Apple, у которой есть свободные средства в размере $62 млрд. Этого в перспективе может хватить, чтобы получить контроль над компанией, рыночная капитализация которой составляет $2,8 трлн.

HR пишет, что Apple, возможно, не хочет покупать Disney в его нынешнем виде – с множеством бизнесов, которые вообще не интересуют IT-гиганта. Но вот бесценная интеллектуальная собственность и собственно бренд остаются привлекательными.

Издание отмечает, что у Disney и Apple давно сложились "особые отношения": Стив Джобс до своей смерти в 2011 году входил в совет директоров студии. А Айгер вошел в совет директоров Apple вскоре после смерти Джобса. Он ушел с этого поста только в 2019 году, когда Apple официально объявила о выходе на рынок медиаконтента через сервис Apple TV+.

Эксперты рынка полагают, что в ближайшем будущем Голливуд ждут тектонические изменения в виде укрупнения студий. Их останется три или четыре, считает анонимный источник издания. "Будут Apple, Amazon, Netflix и еще кто-то. Возможно, NBCUniversal, Warners и Paramount могут объединиться, чтобы выжить. Если Айгер тоже придерживается этого мнения, идея найти новый дом для Disney может показаться ему разумной", - говорит эксперт.  

Теги: apple, disney, сделка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети