HR: Apple может купить студию Disney

Шутки по поводу возможной покупки компанией Apple голливудской студии Disney могут оказаться вполне серьезными, пишет издание Hollywood Reporter.

Пока председатель совета директоров The Walt Disney Company Боб Айгер в различных интервью иронизирует по поводу возможной сделки. Между тем, HR указывает, что если кто и мог бы купить Disney, то только Apple, у которой есть свободные средства в размере $62 млрд. Этого в перспективе может хватить, чтобы получить контроль над компанией, рыночная капитализация которой составляет $2,8 трлн.

HR пишет, что Apple, возможно, не хочет покупать Disney в его нынешнем виде – с множеством бизнесов, которые вообще не интересуют IT-гиганта. Но вот бесценная интеллектуальная собственность и собственно бренд остаются привлекательными.

Издание отмечает, что у Disney и Apple давно сложились "особые отношения": Стив Джобс до своей смерти в 2011 году входил в совет директоров студии. А Айгер вошел в совет директоров Apple вскоре после смерти Джобса. Он ушел с этого поста только в 2019 году, когда Apple официально объявила о выходе на рынок медиаконтента через сервис Apple TV+.

Эксперты рынка полагают, что в ближайшем будущем Голливуд ждут тектонические изменения в виде укрупнения студий. Их останется три или четыре, считает анонимный источник издания. "Будут Apple, Amazon, Netflix и еще кто-то. Возможно, NBCUniversal, Warners и Paramount могут объединиться, чтобы выжить. Если Айгер тоже придерживается этого мнения, идея найти новый дом для Disney может показаться ему разумной", - говорит эксперт.